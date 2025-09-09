مصر: نأمل أن يمهد اتفاق إيران و"الطاقة الذرية" لاتفاق شامل

أعربت مصر عن أملها في أن يمهد الاتفاق الذي تم توقيعه بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة اليوم "الثلاثاء" إلى مسار جديد في المفاوضات حول برنامج إيران النووي.

وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي في القاهرة "نأمل أن يفتح الاتفاق الباب أمام... تقريب وجهات النظر مع الدول الأوروبية الثلاث وبما يسمح بالتوصل لتفاهم يفضي للعودة لطاولة المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة تمهيدا للتوصل لاتفاق شامل ومرضٍ".

