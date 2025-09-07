قلق ودهشة في مصر.. بحيرة تظهر من العدم في الصعيد

إعداد - موسى علي

شهدت قرية البهنسا بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا في صعيد مصر، ظهور بحيرة مفاجئة في صحراء المنطقة، ما أثار حالة من الاستغراب والقلق بين الأهالي.

وقالت وسائل إعلام محلية إن المشهد أثار تساؤلات حول مصدر المياه وصلاحيتها، قبل أن تكشف نتائج التحاليل أنها ناتجة عن تسريبات جيولوجية طبيعية، وتحتوي على نسبة ملوحة مرتفعة جداً.

وثقت مقاطع وصور متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي التجمع المائي، فيما أكد بعض سكان المنطقة أنهم اعتادوا على ظهور برك صغيرة من حين لآخر، لكن هذه المرة كانت البحيرة أكبر حجماً بشكل لافت.

أصدرت محافظة المنيا بياناً رسمياً أكدت فيه رصد تجمع مائي في منخفض صحراوي بمنطقة البهنسا، مشيرة إلى أن الفحوصات أثبتت أن المياه غير صالحة للاستخدام الآدمي أو الحيواني أو الزراعي، لكنها لا تمثل خطورة، مع استمرار متابعة الوضع بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وشددت المحافظة على ضرورة عدم الاقتراب أو استخدام هذه المياه بأي شكل حفاظاً على السلامة العامة، مؤكدة أن الموقف تحت السيطرة ولا يستدعي القلق.

وجاء البيان بعد أن تزامن ظهور البحيرة مع حادثة غرق أحد الأشخاص داخلها، ما دفع السلطات للتحذير مجدداً من التعامل معها، خصوصاً بعد انتشار صور لمراهقين وهم يسبحون فيها، إلى جانب لقطات لانتشال جثة الغريق.