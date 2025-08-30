مصر.. وفاة وإصابة 57 شخصاً في انقلاب قطار بمطروح





توفي 3 أشخاص وأصيب 54 آخرون في انقلاب قطار ركاب في محافظة مطروح المصرية أثناء رحلته من الإسكندرية إلى مطروح، ونقل المصابون إلى مستشفيات الضبعة ورأس الحكمة.

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم السبت بأن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان المصري خالد عبدالغفار، يتابع تداعيات الحادث الذي وقع بمحافظة مطروح، في شمال غرب مصر، والذي أسفر عن انقلاب عربات قطار ركاب قادم من الإسكندرية متجها إلى مطروح.

ووفقا للتقارير الأولية، بلغ إجمالي المصابين 54 مصاباً، تم نقل 33 منهم إلى مستشفى الضبعة المركزي، و21 مصابا تم نقلهم إلى مستشفى رأس الحكمة، كما تم تسجيل ثلاث حالات وفاة، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى رأس الحكمة، حسبما ذكرت وزارة الصحة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتواصل الفرق الطبية تقييم الحالة الصحية للمصابين، مع ضمان توفير كافة احتياجات الدم ومشتقاته لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.