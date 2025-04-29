طائرة عسكرية صينية.. ماذا تفعل في أجواء مصر؟

أثار هبوط طائرة إنذار مبكر صينية في صعيد مصر قلقاً حاداً في إسرائيل، حيث وجهت وسائل إعلام إسرائيلية أسئلة حول طبيعة نشاطها في مصر، وسبب هبوطها في مطار بني سويف العسكري حصراً.

وقال موقع «ناتسيف.نت» الإسرائيلي إن وصول طائرة إنذار مبكر تابعة للقوات الجوية الصينية إلى مصر للمشاركة في مناورة جوية مشتركة مع القوات الجوية المصرية يثير قلقاً واسعاً لدى الخبراء العسكريين في أمريكا وإسرائيل، كما نقلت «روسيا اليوم».

وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن هذه الطائرة، المحملة ببعض أحدث التقنيات العالمية في مجال الحرب الإلكترونية، لم تطر قط لمسافة طويلة خارج حدود الصين من قبل، ما دفع دولاً كثيرة بما فيها إسرائيل والولايات المتحدة للتساؤل عن خلفيات إحضار الطائرة إلى مصر.

مناورات

ولفت التقرير إلى أن بعض المحللين رجحوا أن الطائرة جاءت للمشاركة في المناورات الجوية المشتركة فقط، بينما رأى آخرون أن الصين قد تهدف إلى عرض الطائرة للبيع للجيش المصري، كما فعلت سابقاً عندما أحضرت طائرة مقاتلة متطورة إلى معرض عسكري في القاهرة قبل بضعة أشهر.

وتساءل التقرير عن سبب اختيار مطار بني سويف العسكري بالتحديد، مشيراً إلى أن الإجابة قد تكمن في هوية المسؤول عن هذا المطار. ونقل الموقع عن المحلل العسكري وضابط الاستخبارات الإسرائيلي السابق إيلي ديكل قوله إن صور الأقمار الصناعية تظهر أن مصر تعمل على توسعة المطار العسكري في بني سويف منذ أوائل 2022، ويشمل التطوير بناء تسعة هناجر مزدوجة قادرة على استيعاب ست طائرات مقاتلة من طراز رافال أو إف 16 في كل زوج من الشقق، ومدرجين بطول 3000 و3600 متر، مع توسعة ممرات الطيران، وتوسيع احتياطيات الوقود في المطار.

وأضاف ديكل أن الصين قد تسعى من خلال هذه التدريبات إلى تزويد مصر بصورة جوية كاملة لمنطقة سيناء وما بعدها.