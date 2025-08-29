مصر تعلن امتلاكها سلاحاً يطلق 30 صاروخاً في 15 ثانية

أعلنت مصر عن امتلاكها سلاحاً جديداً قادراً على إطلاق 30 صاروخاً خلال 15 ثانية، في خطوة لتعزيز قدرات القوات المسلحة المصرية على الردع وحماية الأراضي الوطنية.

وقال المهندس وليد رسمي، مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال لقاء لبرنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، إن راجمة الصواريخ "رعد 200" يمكنها العمل على الأرض الممهدة وغير الممهدة، وهي باكورة الإنتاج الحربي المعروض في معرض إيديكس 2023.

وأضاف أن "رعد 200" قادرة على حمل وإطلاق 30 صاروخا مختلفا في الوقت نفسه خلال 15 ثانية، ما يمنح القوات المسلحة قوة ردع عالية.

كما تطرق المهندس رسمي إلى المركبة المدرعة "سينا 200"، موضحا أنها مركبة متعددة المهام، أُطلقت أول نسخة منها في معرض إيديكس 2021، ثم ظهرت نسخة جديدة في إيديكس 2023. وأكد أنها أول مركبة مدرعة ناقلة للجنود في مصر، ويمكن تجهيزها بقاذفة قنابل أو رشاش لحماية إضافية.

وأشار إلى أن الصلب المدرع المستخدم في تصنيع "رعد 200" و"سينا 200" مصنوع محلياً، بالتعاون بين شركات الإنتاج الحربي وكبرى شركات الصلب المصرية في القطاع الخاص. وأضاف أن هذا التعاون يعكس استراتيجية شاملة للإنتاج الحربي، تعتمد على جميع جهات الإنتاج المختلفة وليس فقط على شركات الوزارة.

وأكد أن هذه الإنجازات تمثل دليلاً على قدرة مصر على تطوير صناعة عسكرية محلية متقدمة، تعزز الأمن القومي وتدعم قوة الردع للقوات المسلحة.