انطلاق فعاليات مؤتمر العمل العربي بالقاهرة

انطلقت اليوم السبت في القاهرة فعاليات الدورة االـ 51 لمؤتمر العمل العربي الذي تنظمه منظمة العمل العربية بمشاركة رؤساء وأعضاء الوفود ممثلي الحكومات ومنظمات أصحاب الأعمال والاتحادات العمالية من 21 دولة عربية.

ويمثل مؤتمر العمل العربي هذا العام محطة مفصلية في مسيرة منظمة العمل العربية إذ يتزامن مع الذكرى ال60 لتأسيسها والذكرى ال80 لإنشاء جامعة الدول العربية.

وتناقش الدورة الجديدة مجموعة من البنود والملفات والموضوعات المهمة من بينها تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري الذي يأتي هذا العام بعنوان "التنويع الاقتصادي كمسار للتنمية: الاقتصادات الواعدة في الدول العربية" ثم تقرير عن أنشطة وإنجازات منظمة العمل العربية خلال عام 2024 وقضايا أخرى خاصة بالحريات النقابية.

كما يناقش المؤتمر مشروع الاستراتيجية العربية لريادة الأعمال وشؤون عمل المرأة العربية ومتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربي السابق والمسائل المالية والإدارية وتشكيل الهيئات الدستورية والنظامية بمنظمة العمل العربية ومذكرة المدير العام لمكتب العمل العربي حول الدورة "113" لمؤتمر العمل الدولي بجنيف في يونيو المقبل.

ويبحث المؤتمر أيضا ملفات العمال العرب في الأراضي العربية المحتلة وتقارير عن السياسات الاجتماعية الشاملة ودورها في الحد من الفقر وتعزيز الاندماج الاقتصادي والعناقيد الاقتصادية كمدخل استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية تكريم 25 شخصية من رواد العمل العرب تقديرا لإسهاماتهم البارزة وجهودهم المخلصة في خدمة قضايا العمل والنهوض بمسيرة التنمية والإنتاج في الوطن العربي .