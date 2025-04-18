مناورات جوية مشتركة بين مصر والصين لأول مرة

أعلنت وزارة الدفاع الصينية، عن إجراء تدريب جوي مشترك هو الأول من نوعه مع مصر، تحت اسم «نسور الحضارة 2025»، خلال الفترة بين منتصف أبريل ومطلع مايو المقبل، في خطوة لتعزيز التعاون بين الجيشين. ووفقاً لاتفاق تم التوصل إليه بين الجيشين الصيني والمصري، سيُرسل سلاح الجو الصيني قوات إلى مصر للمشاركة في مناورة جوية مشتركة تحمل الاسم الرمزي «نسور الحضارة 2025» من منتصف أبريل إلى مطلع مايو، وفقاً لما أعلنته وزارة الدفاع الوطني الصينية في بيان.

وأضافت وزارة الدفاع الصينية، أن هذه المناورة تمثل أول تدريب مشترك بين جيشي البلدين، وتكتسب أهمية بالغة في تعزيز التعاون العملي، بالإضافة إلى توطيد الصداقة والثقة المتبادلة بينهما.

طائرات

وذكرت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست»، أن خمس طائرات نقل صينية على الأقل من طراز Y-20، هبطت في القاهرة هذا الأسبوع، وفقاً لبيانات تتبع الرحلات الجوية. وأكدت بيانات موقع «Flightradar24»، الذي يتتبع مسار الطائرات، وصول ما لا يقل عن خمس طائرات Y-20 وطائرة إنذار مبكر وتحكم محمولة جواً من طراز KJ-500.

وقال وانج يونفي، الخبير في الشؤون العسكرية الصينية، لموقع «جلوبال تايمز»، إن الصين ومصر تتمتعان بعلاقات عسكرية جيدة، وأن أول مناورة مشتركة بينهما ستعزز التفاهم والصداقة المتبادلين.

وذكر وانج أن القوات الجوية للبلدين تشترك في بعض أساليب وتكتيكات التدريب المتشابهة، وأن التدريب المشترك الأخير قد يمهد الطريق لتعاون محتمل في مجال المعدات في المستقبل، مشيراً إلى أن الجانب المصري سيحظى بفرصة لمراقبة قدرات الطائرات الحربية الصينية عن كثب.

وقامت مصر بالفعل بتشغيل طائرة التدريب الصينية K-8، وفقاً لموقع «جلوبال تايمز». ورغم أن التدريب هو أول تدريب مشترك بين البلدين، إلا أن هذه ليست المرة الأولى التي تحلق فيها طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الصيني إلى مصر.

استعراضات

وصرح وو تشيان، الناطق باسم وزارة الدفاع الصينية، بأنه في الفترة من 27 أغسطس إلى 5 سبتمبر 2024، أرسل سلاح الجو الصيني سبع طائرات مقاتلة من طراز J-10 عالية الأداء تابعة لفريق بايي للاستعراضات الجوية وطائرة نقل من طراز Y-20 للمشاركة في النسخة الأولى من معرض مصر الدولي للطيران بدعوة من سلاح الجو المصري. وأفادت وكالة أنباء شينخوا، بأن الطائرتين J-10 وY-20 حلقتا فوق منطقة أهرامات الجيزة خلال الزيارة.

وقال وو في تصريحات سابقة: «هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها فريق بايي للاستعراضات الجوية التابع لسلاح الجو الصيني دولة إفريقية لتقديم عرض جوي، وهي أبعد مسافة يقطعها الفريق لتقديم عرض خارجي».