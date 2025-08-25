وزير الدفاع المصري يدعو للاستعداد القتالي

طالب وزير الدفاع المصري الفريق أول عبدالمجيد صقر، قوات المنطقة الغربية العسكرية بالحفاظ على الاستعداد القتالي العالي لضمان أمن واستقرار البلاد في ظل أوضاع المنطقة، وفقاً لموقع «روسيا اليوم».

والتقى القائد العام للقوات المسلحة المصرية، بعدد من مقاتلي المنطقة الغربية العسكرية، بحضور رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة في استمرار للقاءات التي تجريها القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل مع المقاتلين والاطمئنان على جاهزيتهم القتالية.

وقال المتحدث العسكري المصري، إن وزير الدفاع أشار خلال لقائه مع مقاتلي المنطقة الغربية، إلى أن الحفاظ على الاستعداد القتالي العالي لمواجهة جميع التحديات هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن في ظل الأحداث والمتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وأضاف أن صقر استعرض تطورات الأوضاع بالمنطقة وما يتطلبه ذلك من ضرورة الارتقاء بمستوى الوعي والفهم الصحيح للمقاتلين ارتباطاً بما يدور حولهم من أحداث، موصياً المقاتلين بالحفاظ على الروح المعنوية العالية والانضباط الذاتي تأكيداً على أن رجال القوات المسلحة هم رمز العزة والكرامة والنموذج الذي يحتذى به في البذل والعطاء من أجل الوطن.