تقرير إسرائيلي: تعزيزات للجيش المصري في سيناء

تركز وسائل إعلام إسرائيل في الآونة الأخيرة على ما تراها تعزيزات عسكرية مصرية في سيناء.

وقالت هذه الوسائل، أمس، إن مصر قامت بنشر دبابات من طراز «باتون» و«أبرامز» وسط سيناء، مشيرة إلى وجود حشد عسكري مصري غير مسبوق بالقرب من الحدود.

ونقلت هذه الوسائل عن مصادر إسرائيلية قولها إن تل أبيب وجهت تحذيراً رسمياً للحكومة المصرية بسبب هذا الحشد العسكري الكبير والمستمر في شبه جزيرة سيناء.

واعتبرت المصادر الإسرائيلية أن هذا الحشد يشكل انتهاكاً لاتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل.

ووفقاً لموقع «نزيف» الإخباري الإسرائيلي، تنص الاتفاقية على أن شبه جزيرة سيناء يجب أن تظل منزوعة السلاح، مضيفاً أن الجيش المصري قام بحشد عدد كبير من الجنود والمركبات المدرعة في سيناء.

وأشار التقرير الإسرائيلي إلى أن القوات المصرية نشرت دبابات من طراز«M60 باتون». وأضاف أن هذه القوات تم إرسالها خصيصاً إلى مناطق مثل معبر رفح مع غزة، في ظل مخاوف القاهرة من محاولات إسرائيلية لتهجير أعداد كبيرة من الفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية.

تحرك دبابات

وحسب التقرير، لاحظت إسرائيل تحركات دبابات «باتون» باتجاه ما يعرف بـ«المنطقة أ» حسب الاتفاقية، وهي المنطقة الأقرب إلى قناة السويس. وزعم أن عدد الدبابات المنتشرة هناك يتجاوز بكثير الحد المسموح به، وهو 230 دبابة في تلك المنطقة، ما أثار غضب إسرائيل.

وأشار إلى أن الدبابات الحديثة من طراز «M1A1 أبرامز» بدأت في الوصول إلى المنطقة، حيث تم رصد هذه الدبابات وهي تتحرك نحو نقاط التجمع في وسط سيناء وبالقرب من معبر رفح.

وحصلت مصر على مئات الدبابات من نوع «أبرامز» من الولايات المتحدة منذ ثمانينيات القرن الماضي، ووصل عددها إلى نحو 1000 دبابة من سلسلة «M60» في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وقال الموقع العبري، إنه رغم أن الجيش الإسرائيلي يمتلك قدرات في حال اندلاع صراع مع مصر، فإن المؤشرات الحالية تشير إلى أن مصر تتخذ موقفاً دفاعياً متقدماً وليس هجومياً. وأضاف: «يبدو أن القاهرة ليست مهتمة بالدخول في صراع مع إسرائيل، ولكن وجود هذه الدبابات هو في الواقع استعراض للقوة يهدف إلى منع تدفق اللاجئين الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية».