مصر وفرنسا ترفضان تهجير الفلسطينيين وتنسّقان لعقد مؤتمر إعمار غزة

أكدت مصر وفرنسا رفضهما القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وشددتا على ضرورة إنهاء الأعمال العدائية في قطاع غزة تمهيدًا للبدء في تنفيذ الخطة العربية للتعافي وإعادة إعمار القطاع.

وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية إن الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اتفقا خلال مباحثات في قصر الاتحادية بالقاهرة، على تنسيق الجهود بين البلدين لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة، تعتزم مصر استضافته فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأوضح، أن القمة أسفرت عن توقيع إعلان مشترك لترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، كما شهد الرئيسان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في مجالات متعددة.

وفي مؤتمر صحفي مشترك، قال الرئيس السيسي إن رفع مستوى العلاقات مع فرنسا خطوة مهمة لتعزيز التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة مشيرا إلى أن المباحثات تناولت تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، حيث جدد الجانبان التأكيد على أهمية التوصل الفوري إلى وقف لإطلاق النار، والسماح العاجل بدخول المساعدات الإنسانية، إلى جانب إطلاق سراح الرهائن.

كما تطرقت المحادثات إلى الوضع في سوريا ولبنان، حيث تم الاتفاق على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامتها، وضرورة أن تكون المرحلة الانتقالية سياسية جامعة تشمل كافة مكونات الشعب السوري، مع التأكيد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري المحتل.





