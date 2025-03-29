الاثنين.. عيد الفطر في مصر والأردن وسلطنة عُمان





أعلنت دار الإفتاء في مصر، أن يوم "الاثنين"، هو أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث لم تثبت رؤية هلال شهر شوال.

وذكرت دار الإفتاء المصرية أنه لم تثبت رؤية هلال شهر شوال، وعليه فإن يوم غد "الأحد" هو المتمم لشهر رمضان وأن الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلن مفتي عام الأردن الدكتور أحمد الحسنات، أنّ غداً "الأحد" هو اليوم المتمم لشهر رمضان المبارك، ويوم الإثنين هو أول أيام شهر شوال وعيد الفطر السعيد.

جاء ذلك بعد تحري هلال شهر شوال في عمّان وعدة مراصد بالتعاون مع الجمعية الفلكية الأردنية.

كما أعلنت سلطنة عٌمان، اليوم السبت، عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال، ويوم غد الأحد المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن الاثنين الموافق 31 من مارس هو أول أيام عيد الفطر المبارك.