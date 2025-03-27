مصر تدين التوغل الإسرائيلي وقصف بلدة "كويا" في سوريا

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات التوغل الإسرائيلي داخل الأراضي السورية وقصف بلدة "كويا" مشيرة إلى أنه يعد استمرارًا لنهج اسرائيل تعزيز مواقعها وتوسيع نطاق سيطرتها على الأراضي التي احتلتها داخل العمق السوري.

وأعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان أصدرته اليوم عن رفضها جملة وتفصيلا استغلال إسرائيل للتطورات الداخلية بسوريا الشقيقة للاستيلاء على المزيد من أراضيها وتقويض أمنها واستقرارها.

‎واعتبرت جمهورية مصر العربية الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية بمثابة إمعان في الانتهاك الممنهج للقانون الدولي، وحذرت من المخاطر الوخيمة المتوقعة من السياسات الإسرائيلية العدوانية غير المسؤولة.

وطالبت مصر مجلس الأمن والقوى المؤثرة دوليًا بالاضطلاع بمسؤوليتها في التصدي لهذا التصعيد الخطير في سوريا، وشددت على ضرورة احترام وحدة واستقرار سوريا وسيادتها على كامل أراضيها.