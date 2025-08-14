مصر تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن ما يسمى بإسرائيل الكبرى





أدانت جمهورية مصر العربية، التصريحات التي أثيرت في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن ما يسمى بإسرائيل الكبرى، مؤكدة تمسكها بإرساء السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وطالبت مصر في بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية مساء اليوم، بتوضيحات رسمية إزاء هذه التصريحات، نظرا لما تحمله من دلالات على اتجاهات تثير عدم الاستقرار، وتعكس رفض تبني خيار السلام، والإصرار على التصعيد، بما يتعارض مع تطلعات الأطراف الإقليمية والدولية الساعية لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.

وأكدت مصر أنه لا سبيل لتحقيق السلام إلا من خلال العودة إلى المفاوضات، ووقف الحرب على غزة، وصولا إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا إلى حل الدولتين والقرارات الدولية ذات الصلة.