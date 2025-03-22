اهتمام واسع في مصر بحيوان "الوشق".. ما القصة؟

تصدر "الوشق المصري" شبكات التواصل الاجتماعي بمصر، اليوم "السبت"، بعد وقت قصير من تداول تدوينات عن "مهاجمته جنوداً إسرائيليين" في منطقة جبل حريف الحدودية، ما أسفر عن إصابتهم بجروح متفاوتة.

أكد خبراء أن "الوشق المصري" يُعد من الحيوانات البرية النادرة التي تعيش في البيئات الصحراوية المعزولة، ويتميز بسرعته الفائقة وقدرته على التخفي، ما يجعله صعب الملاحقة أو الرصد.

وأشاروا إلى أنه على الرغم من طبيعته المفترسة، إلا أنه لم يُسجل له أي اعتداءات موثقة على البشر، بل يقتصر غذاؤه على صيد الحيوانات الصغيرة أثناء الرعي، حيث ينقض عليها ويمتص دمها قبل أن يفر سريعاً بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حيوان "الوشق المصرى" المفترس هاجم عدداً من جنود الجيش الإسرائيلي على الحدود بين البلدين، مشيرة إلى أنه وردت بلاغات عن عضة من حيوان مفترس لجنود إسرائيليون على الحدود المصرية، وتحديداً في منطقة جبل حريف.

وبحسب الوسائل الإعلامية فتم استدعاء مفتش المحميات الذي اصطاد الحيوان وتبين أنه "الوشق المصري"، وتم نقله إلى مستشفى متخصص لفحصه.

ويثير تسلل حيوانات من مصر إلى إسرائيل مخاوف عديدة بين الإسرائيليين، فقد أطلق علماء إسرائيليون في العام 2022 تحذيراً من انتشار البرص، والمعروف باسم "أبو بريص"، في منطقة وادي عربة جنوب البلاد، الأمر الذي يهدد النظام البيئي لديها.

يشار إلى أن الوشق أو القط البري من الحيوانات المفترسة متوسطة الحجم يتراوح طوله بين 60 و130 سنتيمتراً، ويعتمد في الصيد على سرعته التي تصل إلى 80 كيلومتراً في الساعة.

ويستوطن الوشق الصحراء، ويفضل المناطق الجافة ذات الأمطار المنخفضة، ويتغذى على الحيوانات الصغيرة مثل الأرانب، والقوارض، والطيور، ويتمتع بقدرة على التسلق والقفز العالي، مما يساعده في صيد الطيور أو الحيوانات الموجودة في الأشجار.