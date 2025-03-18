اسرائيل تستأنف الحرب على غزة بقتل 413 شخصاً وسط تنديد دولي

استأنفت اسرائيل فجر اليوم حربها على قطاع غزة ما أدى إلى مقتل أكثر من 400 شخص وسط تنديد وقلق دولي.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة "حماس" أن حصيلة الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة الثلاثاء بلغت 413 قتيلا على الأقل.

وأفادت الوزارة في بيان عن وصول "413 شهيداً إلى مستشفيات القطاع حتى اللحظة، نتيجة الاستهدافات والمجازر المتعددة التي ارتكبها الاحتلال منذ ساعات فجر اليوم على قطاع غزة"، مشيرة الى أن عددا من الضحايا ما زالوا "تحت الركام وجاري العمل على انتشالهم".

البيت الأبيص

وقال البيت الأبيض إنه تم التشاور معه، معربا عن دعمه لإجراءات إسرائيل.

إخلاءات جديدة

وأمر الجيش الإسرائيلي السكان بإخلاء شرق غزة، بما في ذلك جزء كبير من بلدة بيت حانون شمالي القطاع وبلدات أخرى في الجنوب، والتوجه نحو وسط القطاع، مما يشير إلى أن إسرائيل قد تشن قريبا عمليات برية مجددا.

وقال مكتب نتنياهو إن إسرائيل ستتصرف، من الآن فصاعدا، ضد حماس بقوة عسكرية متزايدة".

وقد يجدد الهجوم الذي تم شنه خلال شهر رمضان المبارك الحرب التي أسفرت بالفعل عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتسببت في دمار واسع النطاق في جميع أنحاء قطاع غزة.

كما أثار الهجوم تساؤلات حول مصير نحو عشرين رهينة إسرائيليين تحتجزهم حماس ويعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة.

السعودية تندد

دانت المملكة العربية السعودية تجدد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة الثلاثاء، مندّدة بقصف "مناطق مأهولة بالمدنيين العزّل" في القطاع الذي شهد حربا مدمرة.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن "إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلية العدوان على قطاع غزة، وقصفها المباشر على مناطق مأهولة بالمدنيين العزّل، دون أدنى اعتبار للقانون الدولي الإنساني"، وشدّدت على "أهمية الوقف الفوري للقتل والعنف والدمار الإسرائيلي، وحماية المدنيين الفلسطينيين من آلة الحرب الإسرائيلية الجائرة".

مصر تدين

أعربت مصر عن إدانتها بأشد العبارات للغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة فجر اليوم والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من300 فلسطيني حتى الآن معظمهم من النساء والأطفال، وبما يشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف اطلاق النار ويعد تصعيداً خطيراً ينذر بعواقب وخيمة على استقرار المنطقة.

الأردن : نرفض العدوان

كما دان الأردن تجدد الضربات الجوية الإسرائيلية "الهمجية" على قطاع غزة الثلاثاء، مشددا على ضرورة وقفها.

وقال الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني خلال مؤتمر صحافي "نتابع منذ مساء أمس القصف الإسرائيلي العدواني الهمجي على قطاع غزة، و(سقوط) مئات الشهداء"، مؤكدا "إدانة الأردن الشديدة ورفضنا لهذا العدوان على الإنسانية". وشدد على ضرورة "ضرورة وقف هذا العدوان وأن يحظى الشعب الفلسطيني بالأمن والاستقرار وعملية سياسية تعطيه حقوقه المشروعة وأهمها على الإطلاق إقامة دولة فلسطينية".

تركيا: "إبادة" تنتهجها إسرائيل

نددت تركيا الثلاثاء بالضربات الإسرائيلية القاتلة في غزة معتبرة أنها تشكل "مرحلة جديدة من سياسة إبادة" تنتهجها الدولة العبرية في القطاع الفلسطيني.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن "قتل مئات الفلسطينيين في هجمات إسرائيل على غزة... يظهر أن سياسة الإبادة التي تنهجها حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو دخلت مرحلة جديدة" في انتهاك للقانون الدولي.

واعتبرت الوزارة أنّه "من غير المقبول أن تثير إسرائيل دوامة جديدة من العنف"، داعية المجتمع الدولي الى "أن يتبنّى موقفا حاسما تجاه إسرائيل لضمان وقف إطلاق النار الدائم في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية".

واعتبرت أنقرة أنّ هذه الضربات الإسرائيلية "تتحدّى قوانين الإنسانية".

روسيا

عبر الكرملين اليوم الثلاثاء عن قلقه إزاء ما وصفه بسقوط عدد كبير من المدنيين بعد غارات جوية شنتها إسرائيل على غزة.

بكين "قلقة للغاية"

وأعربت الصين عن قلقها إزاء الوضع في قطاع غزة بعدما شنت إسرائيل هجمات جوية هائلة خلال الليل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج في بكين، إن الصين "قلقة للغاية" وتأمل أن تدعم جميع الأطراف التنفيذ الفعال لوقف إطلاق النار.

وأضافت ماو نينج أنه ينبغي على الأطراف تجنب الإجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى تصعيد الوضع، ومنع حدوث كارثة إنسانية على نطاق أوسع.

جامعة العربية: عمل مجرد من الإنسانية

وندد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالغارات الجوية التي شنتها إسرائيل على غزة خلال الساعات القليلة الماضية داعيا إلى الوقف الفوري للهجمات على القطاع والعودة للمفاوضات.

وقال أبو الغيط في بيان اليوم الثلاثاء إن "استئناف المقتلة في غزة هو عمل مجرد من الإنسانية وتحد للإرادة الدولية التي ساندت وقف إطلاق النار".

الأمم المتحدة

أعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن صدمته إزاء الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة والتي أودت بحياة عدد كبير من المدنيين.

وأكد غوتيريش في بيان عاجل أصدره فرحان حق نائب المتحدث باسمه فجر اليوم بتوقيت نيويورك ضرورة احترام وقف إطلاق النار، وإعادة إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، والإفراج عن الرهائن المتبقين دون قيد أو شرط.

الصليب الأحمر

حذّر الصليب الأحمر الثلاثاء من أن العديد من المنشآت الطبية في غزة تعاني من "ضغط شديد" يفوق قدرتها بعدما نفّذت إسرائيل قصفا هو الأعنف على القطاع منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال الناطق باسم الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر توماسو ديلا لونغا في جنيف "ما سمعناه من زملائنا في الهلال الأحمر الفلسطيني هذا الصباح هو أن العديد من المنشآت الصحية في أنحاء غزة تعاني حرفيا من ضغط شديد يفوق قدراتها".