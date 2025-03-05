قمة القاهرة تعتمد خطة إعمار غزة دون تهجير

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وفد الإمارات في القمة العربية بشأن التطورات الفلسطينية، التي انعقدت في القاهرة أمس، واعتمدت خطة مصرية لإعمار قطاع غزة «ريفييرا» عربية من دون تهجير، رافضة بذلك خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي ختام القمة أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن مصر ستستضيف مؤتمراً لإعادة إعمار غزة الشهر المقبل، معلناً أيضاً عن لجنة مستقلة لحكم غزة.

وبحسب الخطة فإن التعافي المبكر سيستغرق 6 أشهر، ويشمل رفع الأنقاض وتركيب مساكن مؤقتة، في حين أن إعادة الإعمار بالكامل ستستغرق 5 سنوات.

وتتضمن الخطة ميناء تجارياً ومركزاً للتكنولوجيا وفنادق.

وستتكلف المرحلة الأولى 20 مليار دولار على مدى عامين، والمرحلة الثانية 30 مليار دولار على مدى عامين ونصف العام.

ودعت القمة المجتمع الدولي إلى دعم سريع للخطة، كما دعت لإجراء انتخابات فلسطينية خلال عام.