وزير الخارجية المصري: من يتحدث عن تهميش دور القاهرة بالمنطقة واهم

أكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة أن من يتحدث عن تهميش الدور المصري هو واهم ولا يفهم حقيقة الاعتبارات الجيوستراتيجية لهذه المنطقة.

جاء ذلك ردا على سؤال حول المحاولات المستمرة من جانب بعض الاطراف الخارجية لتحييد واستهداف الدور المصرى فى القضايا الاقليمية والدولية وتحديدا القضية الفلسطينية.

وأكد وزير الخارجية انه ليس من قبيل المبالغة أو المجاملة أن الدور المصرى واضح للعيان، وأن مصر هى ركيزة الاستقرار فى المنطقة لاعتبارات كثيرة جدا شاء من شاء وأبى من أبى، مشيرا إلى " علينا مسؤولية تجاه أشقائنا الفلسطينيين والسودانيين والليبيين والسوريين واليمينيين وكذا تجاه أشقائنا فى القارة الافريقية، فهذا واجب علينا."

وشدد وزير الخارجية- خلال لقائه مع المحررين الدبلوماسيين على هامش أعمال مؤتمر المصريين بالخارج اليوم الأحد، على أن معبر رفح يعمل ليلاً ونهاراً من الجانب المصري ولكن الجانب الفلسطيني من المعبر محتل وتم تدميره من قبل الجانب الاسرائيلي،معربا عن استغرابه لوجود خمسة معابر داخل اسرائيل تربط غزة، لماذا من يتظاهرون في تل أبيب لا يتظاهروا ضد قوة الاحتلال.

وتابع وزير الخارجية أن مصر تقود عملا إقليمياً مشتركاً لوضع الرؤية المصرية العربية الإقليمية لنظام امني إقليمي يكون العرب لهم الصوت المسموع فيه بالتأكيد ، فنحن طرف فاعل و لن نقبل تحت اى ظرف ان يتم فرض اى أفكار أو أمور أو رؤي تتعلق بمستقبل الأمن في هذه المنطقة فنحن المعنيين.

وحول الجهود المصرية للتوصل الي اتفاق لوقف إطلاق النار، قال إنه للأسف كلما نقترب ونصل إلى نقطة نجد طرفا يتراجع ويفرض أفكارا ومتطلبات جديدة ، لكن مصر ستستمر في جهودها والضغط حتي تستطيع الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء هذه الحرب البشعة والعدوانية ضد شعب مدني أعزل.