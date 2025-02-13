السيسي وعبد الله الثاني يؤكدان ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة دون تهجير

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومواصلة إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتيسير إدخال المساعدات الإنسانية، وذلك في إطار المساعي الرامية لإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم من العاهل الأردني.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن الزعيمين شددا على أهمية بدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة بشكل فوري مع عدم تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وأكدا على ضرورة وقف الممارسات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الزعيمين أبديا حرصهما على التعاون الوثيق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط، من خلال قيادة مسار يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يضمن التعايش السلمي بين جميع شعوب المنطقة.

وتناول الاتصال سبل تعزيز التنسيق والتشاور بين الدول العربية، والاستعدادات للقمة العربية الطارئة المقررة في مصر يوم 27 فبراير الجاري، بما يلبي تطلعات شعوب المنطقة نحو السلام والاستقرار والازدهار.







