مصر ترفض تخصيص أراض لسكان غزة

ذكرت قناة القاهرة الإخبارية التابعة للدولة في مصر أمس الثلاثاء نقلا عن مصادر مصرية أن القاهرة تؤكد رفضها أي مقترح بتخصيص أراض لسكان غزة.

ونقلت القناة عن المصادر قولها "مصر تؤكد موقفها برفض أي مقترح لتخصيص أرض لسكان قطاع غزة وتؤكد تمسكها بعدم إخراج الفلسطينيين من أراضيهم أو توطينهم في أي مكان آخر".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إنه يعتقد بأنه ستكون هناك قطع أرض في الأردن ومصر وأماكن أخرى يمكن توطين الفلسطينيين فيها.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية أنها تعتزم تقديم "تصور متكامل" لإعادة إعمار غزة مع ضمان بقاء الفلسطينيين على أرضهم.

وجاء في البيان "تؤكد مصر في هذا السياق اعتزامها طرح تصور متكامل لإعادة إعمار القطاع وبصورة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه وبما يتسق مع الحقوق الشرعية والقانونية لهذا الشعب".

كما أعربت عن "تطلعها للتعاون مع الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس (دونالد) ترامب من أجل التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية تراعي حقوق شعوب المنطقة".

وجاء البيان في وقت يواصل فيه ترامب الضغط من أجل تنفيذ خطته للسيطرة على قطاع غزة ونقل سكانه إلى مصر والأردن، رغم رفض الدول العربية.