السيسي: ما يُثار حول تهجير الفلسطينيين مرفوض تمامًا، ولا يمكن التساهل معه أو السماح به

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن ما يُثار حول تهجير الفلسطينيين مرفوض تمامًا، ولا يمكن التساهل معه أو السماح به، نظرًا لما يشكله من تهديد للأمن القومي المصري. وأكد الرئيس المصري في تصريحات اليوم أن ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني ظلمٌ لا يمكن لمصر أن تشارك فيه بأي شكل من الأشكال، مشددًا على أن ثوابت الموقف المصري التاريخي تجاه القضية الفلسطينية لا يمكن التنازل عنها تحت أي ظرف.

كما أكد السيسي أن هناك حقوقًا تاريخية لا يمكن تجاوزها، وأن الرأي العام المصري والعربي والدولي يُدرك تمامًا حجم الظلم التاريخي الذي تعرّض له الشعب الفلسطيني على مدار 70 عامًا.

وأشار الرئيس إلى أن العالم شاهد معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، عقب عودتهم إلى منازلهم المدمرة بعد أكثر من 14 شهرًا من القصف والتدمير، مضيفًا أن مصر حذّرت منذ بداية الأزمة من أن يكون الهدف هو جعل الحياة في غزة مستحيلة لدفع الفلسطينيين إلى التهجير القسري، وأعلنت موقفها الرافض لذلك منذ اللحظة الأولى.

وأوضح أن مصر عازمة على العمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل التوصل إلى سلام عادل وشامل، يستند إلى حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة.







