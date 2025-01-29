البرلمان المصري يقر تعديلاً تمويلياً لمحطة الضبعة النووية

وافق مجلس النواب المصري على تعديل الاتفاقية المبرمة بين مصر وروسيا في شأن تقديم قرض تصدير حكومي روسي لمصر لإنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية في البلاد، المشروع الذي يسير وفقاً للجدول الزمني.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، الإثنين، قولها إن تلك الموافقة جاءت في إطار استمرار تنفيذ أعمال مشروع محطة الضبعة النووية والجهود المبذولة لدفع المشروع قدماً.

وكان المجلس المصري أحال قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رقم 515 لسنة 2024، في شأن الموافقة على بروتوكول لتعديل الاتفاقية التمويلية الحكومية إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية.

جاء ذلك في جلسة عقدت، في 15 ديسمبر 2024، بعد اطلاع اللجنة على القرار واستماعها إلى ممثلي الحكومة وأعضاء اللجنة والانتهاء بالموافقة على القرار.