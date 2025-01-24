مصر والصومال.. ترقية العلاقات إلى شراكة استراتيجية

وقعت مصر والصومال، أمس، إعلاناً مشتركاً لترقية العلاقات إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.

وأفادت الرئاسة المصرية، في بيان، بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتفق مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، خلال استقباله بالقاهرة، على ضرورة تكثيف الجهود للحفاظ على السلم والأمن في البحر الأحمر، وأكد أن أمن واستقرار الصومال «جزء لا يتجزأ من أمننا القومي».

وجاء في كلمة السيسي: «إننا هنا اليوم، لإطلاق عهد جديد من التعاون العميق، حيث وقعت والرئيس حسن شيخ محمود، إعلاناً سياسياً مشتركاً، لترفيع العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يشمله ذلك من محاور سياسية، وعسكرية وثقافية واقتصادية أخرى».

وجرى خلال اللقاء بحث مختلف القضايا والتطورات الإقليمية، بما في ذلك الأمنية والسياسية بمنطقة القرن الإفريقي، وأمن البحر الأحمر، إذ شدد الرئيس المصري على ضرورة «تكثيف الجهود للحفاظ على السلم والأمن في تلك المنطقة الحيوية، المؤثرة على الأمن العالمي».

وقال السيسي: «في هذا الإطار، ناقشنا باستفاضة، مسألة مشاركة القوات المصرية، في بعثة الاتحاد الإفريقي الجديدة في الصومال».

وتطرق السيسي إلى مسألة التعاون مع الصومال في 3 مجالات، قائلاً: «تناولنا خلال مباحثاتنا، مجمل تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث ناقشنا التقدم المحرز في المجال الاقتصادي، بعد تسيير خط مصر للطيران بين القاهرة ومقديشيو».