إسرائيل تراقب صفقة مقاتلات جديدة لمصر

سلطت وسائل إعلام إسرائيلية الضوء على صفقة مقاتلات حربية متطورة لمصر قريباً، يحصل بموجبها الجيش المصري على 30 طائرة من طراز «رافال» فرنسية الصنع.

وكشفت مصادر عسكرية، وفق موقع «nziv» الإخباري الإسرائيلي، عن بدء استلام الجيش المصري الدفعة الأولى من مقاتلات رافال الحديثة، ضمن طلبية جديدة تتضمن 30 طائرة إضافية. وأوضح الموقع أن مصر تعمل على تطوير «ذراع الضربة بعيدة المدى» التي أنشأتها كجزء من الدروس المستفادة بعد حرب أكتوبر 1973.

وتساءل تقرير الموقع العبري: «هل التحديث الملحوظ بالقوات الجوية المصرية يهدف إلى مواجهة خطط مصر لمقارنة قدراتها مع سلاح الجو الإسرائيلي، أم أنه يهدف إلى تهديد إثيوبيا في سياق النزاع على مياه النيل من خلال سد النهضة؟»، مجيباً في الوقت نفسه قائلاً: «الزمن سوف يخبرنا بذلك!».

ونشر الموقع الإسرائيلي صورة لطائرة مقاتلة رافال المصرية الجديدة تحمل الرقم DM17، يوم 8 يناير الجاري، مباشرة بعد خروجها من المصنع وخضوعها للاختبارات الأولية قبل عملية التسليم. ومن المقرر أن يتم الانتهاء من الصفقة بالكامل في عام 2026.

وفي مايو 2021، وقعت مصر عقداً مع فرنسا لشراء 30 طائرة مقاتلة إضافية من طراز رافال، بقيمة تقارب 3.75 مليارات يورو، ليصل إجمالي عدد الطائرات من هذا النوع في القوات الجوية المصرية إلى 54 طائرة، ما يجعلها ثاني أكبر مستخدم لهذه الطائرة بعد فرنسا.

وتتمتع طائرات الرافال بقدرات قتالية عالية، بما في ذلك تنفيذ مهام بعيدة المدى، والتزود بالوقود جواً، وحمل مجموعة متنوعة من الأسلحة يصل وزنها إلى 9.5 أطنان، كما أنها مجهزة بنظام حرب إلكترونية متطور، ما يعزز قدرتها على تنفيذ مهام متعددة بفاعلية.

وأشار الموقع العبري إلى أنه تم تمويل الصفقة من خلال قرض لمدة تصل إلى 10 سنوات، وهو ما يعكس التعاون الاستراتيجي بين مصر وفرنسا في المجال العسكري.