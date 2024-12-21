الأزهر الشريف يدين حادث الدهس في مدينة ماجدبورج الألمانية

أصدر الأزهر الشريف بيانًا دان فيه حادث الدهس المروع الذي وقع في أحد أسواق عيد الميلاد بمدينة ماجدبورج في ألمانيا، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وقال في بيان له: "يدين الأزهر الشريف حادث الدهس المروع الذي وقع في سوق بمدينة ‏‏" ماجدبورج" الألمانية، وأسفر في حصيلته الأولية عن مقتل 11 شخصا وإصابة ‏العشرات".

وأكد "الأزهر" أن "الاعتداء على الآمنين وترويعهم أيا كان دينهم أو معتقدهم ‏جريمة نكراء، وخروج عن كل التعاليم الدينية والقيم الإنسانية والأخلاقية، التي جاءت لتحفظ الدماء وتبني ‏جسور التعايش بين البشر، وهو ما يتطلب تضافر الجهود الدولية للقضاء على الفكر المتطرف ‏واقتلاعه من منابعه، وتعزيز الجهود الرامية إلى نشر قيم التسامح والسلام والأخوة الإنسانية".

‏وتقدم الأزهر الشريف بـ"خالص العزاء وصادق المواساة لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل ‏للمصابين".

ومساء يوم الجمعة، أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية بمقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة العشرات بسبب حادثة دهس في أحد أسواق عيد الميلاد بمدينة ماغديبورغ في ألمانيا.

وذكر موقع "تي أونلاين" أن 11 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 60 في سوق عيد الميلاد في ماغديبورغ عندما دهست سيارة حشدا من المتسوقين.