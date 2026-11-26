أعلنت النيابة العامة المصرية ضبط المتهم المتسبب في حادث تصادم ناقلة مواد بترولية واندلاع حريق بها على الطريق الدائري بمنطقة الوراق في محافظة الجيزة، وذلك في إطار التحقيقات الجارية لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات الجنائية.

وأوضحت النيابة العامة أن عملية الضبط جاءت عقب الاستماع إلى أقوال الشهود، ومعاينة موقع الحادث، وفحص الأدلة الفنية والوقوف على تفاصيل الواقعة.

وباستجواب المتهم ومواجهته بنتائج التحقيقات والمعاينات والأدلة الفنية، أقر بارتكاب الواقعة أثناء قيادته سيارته أعلى الطريق الدائري، في الاتجاه القادم من المرج نحو الهرم، وبرفقته والده، بسرعة بلغت 110 كيلومترات في الساعة.

وأشار المتهم إلى أنه أثناء تنقله بين الحارات المرورية ومحاولته تجاوز عدد من المركبات، اصطدم الجانب الأيسر من مقدمة سيارته بالجانب الأيمن من مؤخرة ناقلة المواد البترولية، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانحراف سيارته نحو أقصى يمين الطريق.

وأضاف أن أحد إطارات الناقلة انفجر إثر التصادم، ما أفقد قائدها السيطرة عليها، فاصطدمت بالحاجز الخرساني وانقلبت، الأمر الذي تسبب في تسرب البنزين واشتعال النيران.

وأكدت النيابة العامة استمرار استجواب المتهم للوقوف على جميع تفاصيل الحادث، وتحديد مدى مسؤوليته الجنائية، إلى جانب مواصلة فحص التلفيات وحصر الخسائر الناجمة عنه.

كما تواصل النيابة تنفيذ قراراتها بشأن استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لكشف جميع الملابسات وتحديد المسؤوليات المترتبة على الحادث.