البرلمان المصري يفوّض السيسي لدعم السعودية

القاهرة، الرياض، عدن - وكالات

شهد ملف التصعيد في اليمن والعدوان الحوثي على المملكة العربية السعودية تطورات لافتة؛ ففيما أقر البرلمان المصري تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم المملكة في مواجهة الهجمات الحوثية، وفيما صدت الدفاعات السعودية هجمات صاروخية ومسيرة على عدد من المناطق منها العاصمة الرياض، دمرت عملية عسكرية أنفاقاً ومنصات إطلاق صواريخ حوثية. ووافق مجلس النواب المصري، أمس، على تفويض السيسي باتخاذ ما يلزم بالتنسيق مع السعودية للدفاع عن أراضيها. جاء ذلك خلال الجلسة السرية الثالثة التي عقدت اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. وأفادت صحيفة الأهرام الحكومية بأن مجلس النواب وافق على تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي، باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمساندة المملكة العربية السعودية. وبناء على طلب السيسي، عقد البرلمان ثلاث جلسات لمناقشة مسألة تقديم الدعم الدفاعي للرياض، ولكنه أرجأ التصويت على الأمر مرتين.

وكان السيسي طلب من البرلمان الأسبوع الماضي تفويضه تقديم دعم عسكري للمملكة في حال طلبت ذلك.على صعيد متصل، أعلنت السعودية، أمس، اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. وذكر المتحدث العسكري السعودي، اللواء الركن تركي المالكي، عبر منصة إكس، أن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض.

كما أُعلن لاحقاً عن اعتراض ثلاث مسيرات في الرياض والمناطق الجنوبية.كما أعلن المالكي تنفيذ عملية عسكرية نوعية على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن لتحييد مصادر التهديد، مشيراً إلى أن العملية شملت تدمير 5 أنفاق لتخزين الصواريخ الباليستية، و4 منصات إطلاق صواريخ ومخزن للصواريخ في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين. وأضاف أن العملية ركزت على قطع إمدادات الميليشيا الحوثية بين مناطق سيطرتها، كما شملت استهداف تحصينات الميليشيا وتجمعات عناصرها وعتادها العسكري بخطوط التماس بالداخل اليمني.

تقدم



في الأثناء، أعلن مصدر عسكري حكومي يمني، إحراز تقدم للقوات الحكومية في جبهة الضباب غربي مدينة تعز، واستعادة السيطرة على مواقع مهمة تطل على قرى وادي الضباب، بالتزامن مع مواجهات على عدة جبهات وغارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين. وقال المصدر إن قوات الجيش تمكنت من استعادة السيطرة على عدد من التباب التي تشرف على قرى وادي الضباب، فيما لا تزال الاشتباكات مستمرة بشكل عنيف.

كما أفاد المركز الإعلامي لمحور تعز بأن الطيران الحربي نفذ أربع غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين في منطقة الضباب غربي المدينة، لافتاً إلى شن ثماني غارات استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين في التبة الحمراء وتبتي الخزان والميدان ومحيط جبل هان. وأضاف المحور أن القوات الحكومية هاجمت مواقع للحوثيين في مرتفعة الميدان غربي مدينة تعز، وخاضت مواجهات مع الجماعة في جبهات الشقب والأقروض ومحيط جبل هان في الجبهات الغربية، إضافة إلى جبهة الضباب والجبهات الشمالية.

تحذيرات

إلى ذلك، حذرت وزارة حقوق الإنسان اليمنية من خطر توقف المستشفيات في مدينة تعز عن العمل، مع اقتراب نفاد الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، في ظل استمرار حصار الحوثيين للمدينة وقطع الإمدادات عنها. وقالت الوزارة، في بيان، إن الأوضاع الإنسانية في تعز تتفاقم مع تناقص المؤن والأدوية والوقود، وتزايد الضحايا المدنيين، محذرة من أن استمرار الوضع يهدد بوقوع كارثة إنسانية.

وأضافت أن الاعتداءات الحوثية في المدينة والمناطق المحيطة بها أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 250 مدنياً، جراء القصف الذي استهدف المنازل والأعيان المدنية، وعمليات القنص، واستهداف سيارات الإسعاف.وحذرت الوزارة من أن نقص الوقود والإمدادات الطبية قد يؤدي إلى تعطيل خدمات الطوارئ والعمليات الجراحية والعناية المركزة وغسيل الكلى وحضانات الأطفال، ما يعرّض حياة المرضى والجرحى والنساء الحوامل وحديثي الولادة للخطر.