الجيش المصري يعلن مواصلة حملة لمكافحة التنقيب غير المشروع عن الذهب في الصحراء الشرقية

أعلنت القوات المسلحة المصرية، الاثنين، استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من حملة أمنية موسعة لمكافحة أعمال التنقيب غير المشروع عن الذهب في الصحراء الشرقية، بمشاركة عناصر من الجيش والشرطة المدنية، وذلك بعد توجيه تحذيرات للعاملين في أنشطة التنقيب المخالفة للقانون.

وقال العقيد أركان حرب أحمد عتمان، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة المصرية، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي عبر منصة "إكس"، إن عناصر إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية تواصل تنفيذ الحملة، بعد إلقاء منشورات تحذيرية على من وصفهم بـ«العناصر الإجرامية»، بهدف فرض سيادة الدولة المصرية داخل حدودها وحماية ثرواتها ومواردها الطبيعية.

وفي سياق متصل، أكد عتمان عمق العلاقات التي تجمع مصر والسودان على المستويين الرسمي والشعبي، مشيراً إلى أن وجود ملايين السودانيين الذين يعيشون في مصر يمثل دليلاً على الروابط بين البلدين.

وقال إن القوات المسلحة المصرية تؤكد «عمق الروابط التي تجمع الأمتين المصرية والسودانية على المستوى السياسي والشعبي»، معتبراً أن التعايش السلمي الذي يحظى به ملايين السودانيين على الأراضي المصرية يعكس طبيعة هذه العلاقات.

ودعا المتحدث العسكري أبناء الشعبين المصري والسوداني إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الانسياق وراء ما وصفه بالشائعات المغرضة والأجندات الخارجية التي تستهدف زعزعة العلاقات بين البلدين.

ولم يتضمن البيان تفاصيل بشأن نتائج المرحلة الثالثة من الحملة، أو أعداد الأشخاص الذين جرى ضبطهم، أو كميات الذهب والمعدات المصادرة خلال العمليات.