كوريا الجنوبية تستقبل الرئيس المصري بأغنية "فيها حاجة حلوة"

استقبلت جمهورية كوريا الجنوبية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الخميس، بأداء غنائي لأغنية «فيها حاجة حلوة» من الفيلم المصري «عسل أسود»، قدمته مجموعة من الأطفال الكوريين خلال مراسم الاستقبال الرسمية في العاصمة سيول.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الرئاسة المصرية عبر قناتها على يوتيوب أطفالاً كوريين يؤدون الأغنية باللغة العربية لدى وصول السيسي إلى مقر الرئاسة، برفقة نظيره الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ.

وجاء الأداء ضمن مراسم استقبال رسمية شملت عزف النشيدين الوطنيين واستعراض حرس الشرف، قبل محادثات بين الرئيسين تناولت العلاقات الثنائية والتعاون في عدد من المجالات.

وأثار المقطع تفاعلاً بين صناع الفيلم الأصلي، إذ علق الشاعر أيمن بهجت قمر، مؤلف كلمات الأغنية، عبر حسابه على فيسبوك، قائلاً إن أكثر ما يتمناه الشاعر أن تبقى كلماته حاضرة وتتجاوز الحدود المحلية.

كما أعربت المطربة ريهام عبدالحكيم، التي أدت الأغنية في الفيلم، عن اعتزازها باختيارها ضمن مراسم الاستقبال، ووصفت ذلك بأنه «فخر كبير لمصر»، فيما أعاد الفنان أحمد حلمي، بطل الفيلم، نشر المقطع عبر حسابه على إنستغرام.

وتعود أغنية «فيها حاجة حلوة» إلى فيلم «عسل أسود»، الذي عرض عام 2010، من بطولة أحمد حلمي وتأليف خالد دياب وإخراج خالد مرعي، فيما كتب كلمات الأغنية أيمن بهجت قمر ولحنها الموسيقار عمر خيرت.

وتتناول الأغنية جوانب من الحياة المصرية، واكتسبت شهرة واسعة منذ عرض الفيلم، الذي تدور أحداثه حول مصري يعود إلى بلاده بعد سنوات من الإقامة في الولايات المتحدة، ويواجه مفارقات اجتماعية وثقافية خلال محاولته التأقلم مع الحياة في مصر.