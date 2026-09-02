مصر.. فاجعة حافلة جنوب سيناء تودي بحياة 22 شخصاً بينهم 10 أردنيين

توفي 22 شخصا بينهم عشرة أردنيين، وأصيب 28 آخرون في انقلاب حافلة في جنوب سيناء بمصر، بحسب ما أفادت مصادر رسمية في البلدين الأربعاء.

وقع الحادث على الطريق الذي يربط بين منتجعي دهب ونويبع على ساحل البحر الأحمر في جنوب سيناء، وهي منطقة معروفة بشواطئها وشعابها المرجانية ومناظرها الجبلية التي تجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وأعلن التلفزيون الأردني الرسمي أن من بين القتلى عشرة أردنيين، مضيفا أن 22 من مواطني المملكة كانوا متن الحافلة التي كانت تقل 43 شخصا.

وتوجهت عشرون سيارة إسعاف إلى موقع الحادث الذي وقع على الساحل الشرقي لشبه جزيرة سيناء، بحسب وزارة الصحة المصرية.

وأفادت السلطات المصرية بأن المصابين يتلقون الرعاية الطبية.

وأصدر وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار توجيهات "بتقديم أقصى درجات الرعاية الطبية للمصابين وتوفير كافة المستلزمات والأدوية اللازمة، والتنسيق مع الجهات المعنية بمحافظة جنوب سيناء"، بحسب البيان.

وفي الشهر الماضي، قُتل 18 شخصا على الأقل في شمال البلاد جراء حادث شاحنتين صغيرتين كانتا تقلان عمالا زراعيين.

والعام الماضي، لقي نحو ستة آلاف شخص حتفهم في حوادث سير في مختلف أنحاء البلاد، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.