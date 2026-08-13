مصر.. وفاة 3 أشخاص وإصابة 17 في حريق مول تجاري بالقاهرة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية وفاة 3 أشخاص وإصابة نحو 17 آخرين في الحريق الذي اندلع في مول أرابيلا بلازا بمنطقة القاهرة الجديدة، مساء اليوم الخميس.

وقالت الوزارة في بيان لها إنها تتابع من خلال فرقها الطبية المعنية وهيئة الإسعاف المصرية، والغرفة المركزية للأزمات والطوارئ، بديوان عام الوزارة، تداعيات الحادث ، حيث جرى التعامل الفوري مع المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة ، أنه تم الدفع بـ8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتم استقبال 11 مصابا بمستشفى القاهرة الجديدة التخصصي، ونقل 6 مصابين إلى بعض المستشفيات القريبة من موقع الحادث وانه جاري تقديم الخدمات الإسعافية والطبية والفحوصات اللازمة، مع استمرار المتابعة الدقيقة لحالتهم الصحية.

‎وفيما يتعلق بالوفيات، تقدمت وزارة الصحة والسكان بخالص العزاء والمواساة لأسر حالات الوفاة الثلاثة الذي أسفر الحادث عن مصرعهم.

‎وأكدت الوزارة استمرار متابعة تداعيات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفع درجة الاستعداد في المنشآت الصحية القريبة.