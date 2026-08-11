مصر.. حريق هائل يلتهم مجمعاً تجارياً في حدائق الأهرام

اندلع حريق هائل حريق هائل اليوم الثلاثاء التهم مجمعا تجاريا للمستلزمات والأجهزة المنزلية بمنطقة حدائق الأهرام، وتصاعدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان من موقع الحريق.

وقال مصدر أمني، إن غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا يفيد باندلاع حريق داخل المجمع التجاري بمنطقة حدائق الأهرام، وعلى الفور جرى الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية والإطفاء، بالتزامن مع الدفع بسيارات الإسعاف للتعامل مع أي إصابات محتملة.

وفرضت قوات الحماية المدنية كردونا أمنيا بمحيط العقار، وأبعدت المواطنين عن موقع الحريق، لإتاحة المجال أمام فرق الإطفاء لتنفيذ عمليات المكافحة والسيطرة على النيران، إلى جانب الحد من احتمالات امتدادها إلى العقارات المجاورة.

وبعد جهود فرق الإطفاء، تمكنت القوات من السيطرة على الحريق، فيما بدأت أعمال التبريد والفحص للتأكد من عدم وجود بؤر نيران يمكن أن تؤدي إلى تجدد الاشتعال.