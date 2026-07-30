مصر: حريق ميناء دمياط ناتج عن هجوم بطائرة مسيرة

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصري الخميس أن الحريق الذي نشب في ميناء دمياط، أمس الأربعاء، سببه هجوم بطائرة مسيّرة من دون أن يحدّد الجهة المسؤولة عنه.

وأوضحت رئاسة مجلس الوزراء في بيان أن التحقيقات الأولية في الحادث أظهرت "أنه ناتج عن طائرة مسيّرة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة"، مشيرة الى أن "الجهات المعنية تستكمل التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي".

ونشب الأربعاء حريق بسفينتين لمعالجة وتخزين الغاز الطبيعي في ميناء دمياط بشمال مصر دون وقوع إصابات، بحسب وزارة البترول.

وأوردت شركة "أمبري" للأمن البحري تعرّض سفينة أميركية تحمل علم جُزُر مارشال راسية في ميناء دمياط لهجوم بطائرة مسيرة واحدة على الأقل فيما أفادت شركة "كبلر" بأن الحادث أدى إلى "تعطيل العمليات".

ويُعد ميناء دمياط على البحر المتوسط أحد أهم الموانئ المصرية ونقطة عبور إقليمية حيوية، لا سيما في ظل اضطراب حركة الملاحة العالمية بفعل الحرب في الشرق الأوسط، كما يحتوي على منشآت لمعالجة الغاز الطبيعي وتخزينه وإعادة تصديره.

