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الشرق الأوسط

مصر: إصابات إثر خروج عربة قطار ركاب عن القضبان

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وكالات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن عدد من الإصابات الخفيفة إثر خروج عربة قطار ركاب عن القضبان صباح اليوم السبت.

وقالت الهيئة ، في بيان صحفي ، إنه "أثناء دخول قطار رقم 450 ركاب (دمنهور/ قلين / طنطا) إلى محطة محلة روح التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية(شمال القاهرة) صباح اليوم، خرجت العجلة الأولى من العربة خلف الجرار، عن القضبان، مما أسفر عن عدد من الإصابات الخفيفة".

وأضافت أنها قامت على الفور بدفع فرق الطوارئ والأوناش والمعدات اللازمة إلى موقع الحادث للتعامل مع الموقف، والعمل على إعادة العربة إلى مسارها، واستعادة انتظام حركة القطارات في أسرع وقت ووفقًا لمعدلاتها الطبيعية.

كما قررت الهيئة تشكيل لجنة فنية متخصصة للوقوف على الأسباب الفنية للواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما تسفر عنه أعمال الفحص والتحقيق.

 