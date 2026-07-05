مصر تشغّل عقلها الرقمي «الأوكتاغون»

دشن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، مقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة، الذي يعرف إعلامياً بـ «الأوكتاغون».

ويتجاوز الأوكتاغون مفهوم المقرات العسكرية التقليدية، حيث يمثل عاصمة إدارية ودفاعية مصغرة، ومركزاً متكاملاً لإدارة الأزمات والسيطرة الذكية.

كما يربط المقر كافة مؤسسات الدولة السيادية بأحدث تكنولوجيات الاتصالات والذكاء الاصطناعي.

ويُعد المقر بمثابة العقل الرقمي المحصن للدولة، إذ يدمج كافة مراكز العمليات تحت سقف واحد وبمنظومة اتصالات معزولة ومؤمنة بالكامل ضد التهديدات السيبرانية.

والمركز هو القيادة الاستراتيجية للدولة ومقر وزارة الدفاع وقيادة القوات المسلحة، ويمتد على مساحة 22 ألف فدان، ما يجعله أحد أكبر المجمعات العسكرية والإدارية بالعالم.

ويتميز بتصميم من 8 مبانٍ مثمنة الأضلاع، تتوزع بشكل دائري وتضم الإدارات وأفرع القوات المسلحة، ويتوسطها مبنيان للقيادة يرتبطان ببعضهما وبالمباني الخارجية عبر ممرات داخلية.