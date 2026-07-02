نبيل فهمي يتسلم مهامه أميناً عاماً للجامعة العربية

تسلم نبيل فهمي، أمس، مهامه أميناً عاماً لجامعة الدول العربية، خلال مراسم رسمية، أقيمت بمقر الأمانة العامة في القاهرة، بحضور الأمناء العامين المساعدين، وعدد من مسؤولي الأمانة العامة والعاملين بها.

وأوضح بيان صادر عن الأمانة العامة، أن الأمين العام تلقى، عقب مراسم التسلم والتسليم، إحاطات من مسؤولي الأمانة العامة حول أبرز المستجدات في الملفات السياسية، كما عقد اجتماعاً مع الأمناء العامين المساعدين، لبحث أولويات المرحلة المقبلة، ومنهجية العمل.

وقبل أن يصبح أميناً عاماً لجامعة الدول العربية، شغل فهمي عدة مناصب بوزارة الخارجية، وتم تعيينه سفيراً لمصر لدى اليابان بين عامي 1997 و1999، ثم سفير مصر لدى الولايات المتحدة في الفترة من 1999 حتى 2008، وشغل منصب وزير خارجية مصر لمدة عام، في الفترة من يونيو 2013 حتى يوليو 2014.

وإلى جانب مسيرته الدبلوماسية، انخرط في العمل الأكاديمي، حيث شغل منصب عميد كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية في القاهرة بين عامي 2009 و2022.