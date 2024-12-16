أول للتعليق للرئيس المصري على الأوضاع في سوريا

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، في أول تعليق له على الأحداث في سوريا بأن "أصحاب البلد" هم من يتخذون القرارات في الوقت الحالي، وأنهم أمام خيارين إما بناء الدولة أو هدمها.

وخلال لقاء مع عدد من الصحافيين المصريين قال عبدالفتاح السيسي إن "سوريا لديها موقع جيوسياسي قوي"، مشيرًا إلى أن "من يتخذون القرار في سوريا هم أصحاب البلد، إما أن يهدموها أو يبنوها".

وأشار الرئيس المصري إلى وجود تواصل مع الإدارة الأميركية الجديدة، والعمل على إيجاد حلول للمشاكل العالقة مثل غزة والسودان، وسوريا.

وكانت وزارة الخارجية المصرية أصدرت بياناً حول الأحداث المتلاحقة التي تشهدها سوريا، وأكدت أن مصر تتابع باهتمام كبير التغيير الذي شهدته سوريا وتؤكد وقوفها إلى جانب الدولة والشعب السوري ودعمها لسيادة سوريا ووحدة وتكامل أراضيها.

ودعت الخارجية المصرية "جميع الأطراف السورية بكافة توجهاتها إلى صون مقدرات الدولة ومؤسساتها الوطنية، وتغليب المصلحة العليا للبلاد، وذلك من خلال توحيد الأهداف والأولويات وبدء عملية سياسية متكاملة وشاملة تؤسس لمرحلة جديدة من التوافق والسلام الداخلي (..)".

وأكدت مصر استمرارها في العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة.