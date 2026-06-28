مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، بما يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتهما، وتهديداً لأمنهما واستقرارهما، وتصعيداً مرفوضاً يقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ التهدئة وخفض التوتر في المنطقة.

وجددت "الخارجية المصرية"، في بيان أصدرته اليوم، تضامنها الكامل مع الكويت والبحرين، ودعمها التام لكل ما تتخذانه من إجراءات للحفاظ على أمنهما واستقرارهما.

وأكدت مصر ضرورة الالتزام بالمسار التفاوضي القائم، ودعم الجهود الجادة المبذولة لخفض حدة التصعيد في المنطقة، واللجوء إلى الحوار والطرق السلمية لتسوية النزاعات، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.