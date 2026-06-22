مجلس الجامعة العربية يبحث اليوم تعيين نبيل فهمي أميناً عاماً

ويناقش الاجتماع إقرار تعيين الوزير المصري السابق، نبيل فهمي، أميناً عاماً لجامعة الدول العربية، وذلك بتفويض من القادة العرب، إلى جانب بحث تعيين عدد من رؤساء بعثات الجامعة العربية في الخارج، فضلاً عن تنسيق المواقف العربية بشأن القضايا العربية والإقليمية والدولية.
لقاء
جاء ذلك خلال استقبال السيسي، أمس، أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، وفق المتحدث باسم الرئاسة محمد الشناوي.
وصرح المتحدث في بيان، بأن اللقاء جاء بمناسبة قرب انتهاء ولاية أحمد أبو الغيط كأمين عام للجامعة، حيث أعرب الرئيس المصري عن تقديره البالغ للدور الذي اضطلع به خلال فترة توليه المنصب، وما بذله من جهود حثيثة لتعزيز منظومة العمل العربي المشترك وتطوير آليات الأمانة العامة.
وأضاف المتحدث أن أبو الغيط أعرب عن عميق امتنانه للرئيس المصري على دعمه الدائم لجامعة الدول العربية وحرصه المستمر على صون الأمن القومي العربي وحماية المصالح العربية، مثمناً دعم مصر المتواصل لدور الجامعة العربية كمنصة محورية لتعزيز العلاقات والمصالح العربية المشتركة.
مؤكداً اعتزازه بالعمل عن قرب مع الرئيس المصري وكافة القادة العرب خلال فترة قيادته للأمانة العامة، التي شهدت تحديات غير مسبوقة للأمن القومي العربي ومصالحه المشتركة.