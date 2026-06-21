مصر والسعودية وتركيا وباكستان تؤكد ضرورة ضمان أمن الخليج في الاتفاق الأمريكي الإيراني

أكد وزراء خارجية مصر والسعودية وتركيا وباكستان ضرورة أن يضمن الاتفاق الأمريكي الإيراني أمن واستقرار الدول العربية الخليجية ومنطقة المشرق العربي، بما يسهم في تعزيز الأمن الجماعي وترسيخ الاستقرار الإقليمي على المدى الطويل.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب استضافة القاهرة اليوم اجتماع وزراء خارجية الأطراف الإقليمية الأربعة، وهم الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والسيد محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية، والسيد هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية.

ورحب الوزراء على وجه الخصوص بتوقيع "مذكرة تفاهم إسلام آباد" بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية بتاريخ 18 يونيو 2026، واعتبروا هذا التطور خطوة بناءة نحو خفض التصعيد وإنهاء النزاع الذي كان يشكل مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين، فضلا عن تداعياته على أسواق الطاقة ومسارات الملاحة البحرية الدولية وسلاسل الإمداد العالمية والتجارة الدولية.

وشدد الوزراء على ضرورة أن تأخذ هذه الجهود في الاعتبار شواغل دول المنطقة، ولا سيما أمن واستقرار الدول العربية الخليجية ومنطقة المشرق العربي، بما يعزز الأمن الجماعي ويرسخ الاستقرار الإقليمي على المدى الطويل.

واكد الوزراء على أن القضية الفلسطينية تظل في صميم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة، وتشكل ركيزة أساسية لتحقيق نظام إقليمي مستقر وآمن.

وفي هذا الصدد، ركز الوزراء على الوضع الإنساني والسياسي في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية الواقعة تحت الاحتلال، وجددوا دعمهم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.