مصر : الاعتداءات الإيرانية ضدالبحرين والكويت والأردن تصعيد بالغ الخطورة

أدانت مصر اليوم الأربعاء بـ "أشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية، والتي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة هذه الدول الشقيقة وسلامة أراضيها، وتصعيداً بالغ الخطورة من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

وأكدت مصر ، في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم ، "تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب الأردن والبحرين والكويت في مواجهة هذه الاعتداءات المرفوضة، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها ومقدراتها الوطنية".

كما شددت مصر على أن "أمن واستقرار الدول العربية الشقيقة يمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصرى والعربي"، مجددة رفضها القاطع لأي أعمال أو ممارسات تستهدف المساس بسيادة الدول أو تهديد أمنها وسلامة أراضيها، ومؤكدة أهمية خفض التصعيد واحترام قواعد القانون الدولي بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة.