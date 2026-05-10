السيسي لماكرون: نرفض المساس بسيادة الدول العربية

جدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي موقف بلاده «الثابت» الداعم لأمن واستقرار الدول العربية، مؤكداً رفض القاهرة القاطع لأي مساس بسيادة الدول العربية أو بمقدرات شعوبها.

وأوضح الرئيس المصري خلال استقباله لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بمدينة برج العرب الجديدة، على هامش فعاليات افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور، ضرورة تجنيب المنطقة المزيد من التصعيد وعدم الاستقرار، بالنظر إلى تداعياته السلبية على أمن المنطقة والعالم، فضلاً عن انعكاساته على سلاسل الإمداد وحركة التجارة والنقل.

وبحسب بيان للرئاسة المصرية فقد بحث الجانبان أيضاً تطورات القضية الفلسطينية، وتصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية، وأكد السيسي تقدير مصر للدور البنّاء الذي تقوم به فرنسا من أجل دعم القضية الفلسطينية. كما تناولت المباحثات تطورات الأوضاع في لبنان، حيث شدد الجانبان على أهمية الحفاظ على السلم والاستقرار. وشهد السيسي، افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور، بمدينة برج العرب الجديدة، .

وقال ماكرون، إن اللغة العربية هي اللغة الثانية المحكية في فرنسا، معتبراً أنه أمر واقع يجب أن نذكّر به، مشيراً إلى أنه يريد أن تبقى الفرنسية اللغة الأقرب لدى المصريين.