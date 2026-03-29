ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة العربية

أوصى وزراء الخارجية العرب بالإجماع، اليوم الأحد، بدعم ترشيح مصر لوزير الخارجية الأسبق، نبيل فهمي، لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلفاً للأمين العام السابق أحمد أبو الغيط.

جاء القرار على هامش اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية (165)، والذي ركّز بشكل أساسي على تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصة الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية.

ومن المقرر أن تجري الموافقة النهائية على تعيين فهمي خلال القمة العربية المقبلة في المملكة العربية السعودية.

تولى فهمي منصب وزير الخارجية المصري في الفترة من 2013 إلى 2014، وهو دبلوماسي وأكاديمي مصري بارز، شغل عدة مناصب مهمة في السياسة الخارجية المصرية.

وكان فهمي شغل في الفترة بين عامي 1999 و2008 منصب سفير مصر لدى الولايات المتحدة، كما عمل سابقا في البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة، وهو أستاذ في العلاقات الدولية.