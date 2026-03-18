مصر تدعو إلى ضبط الخطاب الإعلامي وتعزيز العلاقات الأخوية مع الدول العربية

دعت وزارة الدولة للإعلام في جمهورية مصر العربية، بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام في مصر إلى ضبط الأداء الإعلامي وتعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين مصر والدول العربية الشقيقة.

وأكدت الجهات الإعلامية المصرية في بيان مشترك أن ما تشهده الساحة الإعلامية المصرية والعربية خلال الفترة الأخيرة من بعض الممارسات السلبية لا يعكس عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر بعدد من الدول العربية الشقيقة، وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة قطر، وسلطنة عُمان، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق.

وشدد البيان على أن هذه العلاقات الأخوية المتجذرة، على المستويات القيادية والرسمية والشعبية، تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على مصالح الأمة العربية، مؤكداً أن أي محاولات للمساس بها تُعد مرفوضة وتستهدف الإضرار بالمصالح المشتركة للدول العربية.

ودعا البيان وسائل الإعلام في مصر والدول الشقيقة إلى التوقف الفوري عن السجالات غير المستندة إلى وقائع أو حقائق، والامتناع عن نشر أو تداول أي محتوى من شأنه الإضرار بالعلاقات الأخوية، مع ضرورة تغليب لغة العقل والمسؤولية المهنية.

كما حث البيان النخب الثقافية وقادة الرأي على الاضطلاع بدورهم في مواجهة محاولات بث الفرقة وإحباط أي مساعٍ تهدف إلى الوقيعة بين الشعوب العربية، محذراً من مخاطر الشائعات والمعلومات المضللة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد أهمية اعتماد المعلومات من المصادر الرسمية في مصر والدول العربية الشقيقة، وتجاهل أي مصادر غير موثوقة تسعى إلى نشر الأكاذيب أو تأجيج الفتنة.

وأشار البيان إلى أن الجهات المعنية في مصر ستتخذ، اعتباراً من الآن، الإجراءات القانونية اللازمة لضبط الأداء الإعلامي وفق القوانين واللوائح المنظمة، ومنع أي تجاوزات تضر بمصالح الوطن أو تسيء إلى الدول الشقيقة.

كما دعا البيان الجهات المختصة في الدول العربية إلى اتخاذ إجراءات مماثلة وفق أنظمتها وقوانينها، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الإعلامي وحماية العلاقات العربية من أي محاولات للإساءة أو التشويه.