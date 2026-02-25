مصر وإسرائيل.. من يتفوق في امتلاك الطائرات العسكرية؟

كشفت منصة «ناتسف نت» الإسرائيلية أن مصر تتصدر جدول الدول الأفريقية الرائدة، من حيث عدد الطائرات العسكرية مطلع 2026، في مقارنة مع إسرائيل، تعكس معادلة معقدة بين الكم والنوع.

ووفقاً لبيانات مؤشر Global Firepower لبداية 2026 فإن مصر كانت من الدول العشر الرائدة في أفريقيا، من حيث إجمالي الطائرات العسكرية، التي بحوزتها، بما في ذلك طائرات القتال والنقل والتدريب والمروحيات.

وتصدرت مصر الدول الأفريقية في عدد الطائرات الحربية بـ 1088 مقاتلة، وصنفت في المركز الـ 19 عالمياً، بينما احتلت الجزائر المركز الثاني أفريقياً بـ 620 مقاتلة، وأنغولا المركز الثالث بـ 278 مقاتلة، والمغرب المركز الرابع بـ 271 طائرة، بينما احتلت السودان المركز الخامس بـ 183 مقاتلة، ووصلت جنوب أفريقيا للمركز السادس بـ 181 مقاتلة، ونيجيريا المركز السابع بـ 159 مقاتلة، وتونس في المركز الثامن بـ 159 مقاتلة، وكينيا في المركز التاسع بـ 154 مقاتلة، بينما تذيلت إثيوبيا القائمة بـ 104 مقاتلات.

وأوضحت المنصة الإخبارية الإسرائيلية أن مصر تحافظ على فجوة كبيرة عن باقي دول القارة، وتصنف ضمن أفضل 10 دول عالمياً، بينما سجل المغرب ارتفاعاً في التصنيف، بفضل استثمار متسارع في التحديث التكنولوجي.

وتحتل أنغولا المركز الثالث بشكل مفاجئ نسبياً، بفضل أسطول كبير من طائرات النقل والمروحيات، فيما تصنف إثيوبيا في المركز العاشر.

ميزة كمية

وفي مقارنة بين مصر وإسرائيل قالت المنصة العبرية، إن مصر تتمتع بميزة كمية كبيرة، بينما تمتلك إسرائيل ميزة تكنولوجية ونوعية مهمة، وفق البيانات التي نشرها مؤشر Global Firepower 2026. ووفق المنصة العبرية فإن إجمالي الطائرات العسكرية المصرية 1088، بينما يتراوح عدد الطائرات الإسرائيلية من 580-612 طائرة.

وتمتلك مصر 242 مقاتلة حربية، بينما عدد الطائرات الحربية التي بحوزة الجيش الإسرائيلي 241 مقاتلة.

وفيما يتعلق بالمروحيات العسكرية تمتلك مصر 100 مروحية مقابل 48 لإسرائيل، كما تمتلك مصر 341 طائرة تدريب مقابل 155 طائرة في إسرائيل.

وعن أوجه التشابه والاختلاف قالت المنصة العبرية، إنه من حيث حجم القوة تمتلك مصر تقريباً ضعف عدد الطائرات العسكرية الإسرائيلية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى أسطول كبير من طائرات التدريب والنقل والمروحيات.

وفي فئة طائرات القتال، ورغم الفجوة الإجمالية، يتقارب العدد في طائرات الخط الأول بين الجانبين، بواقع 242 طائرة لمصر مقابل 241 لإسرائيل.

التفوق التكنولوجي

أما على صعيد التفوق التكنولوجي فتتمتع إسرائيل بميزة نوعية واضحة مع أسطول من 48 طائرة F-35 الشبحية من الجيل الخامس، بينما يعتمد سلاح الجو المصري على طائرات من الجيل الرابع والرابع والنصف مثل رافال وF-16 بنسخ أقل تطوراً من تلك المستخدمة إسرائيلياً.

وفي تصنيف القوة الشاملة، ورغم تفوق مصر كمياً في الطائرات، تحتل إسرائيل المركز 15 عالمياً في مؤشر Global Firepower لعام 2026، بينما تأتي مصر في المركز 19.

وختمت المنصة تقريرها قائلة، إن مصر تتصدر في الأرقام المجردة وكمية المروحيات، لكن سلاح الجو الإسرائيلي يعتبر أكثر فاعلية وقوة، بفضل تقنيات الشبح والتسليح المتقدم والخبرة العملياتية المتراكمة، وهو ما يعيد التأكيد على أن المعادلة العسكرية لا تحسمها الأعداد وحدها بل الجودة والتكنولوجيا والتدريب.