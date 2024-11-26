17 مفقوداً بغرق مركب سياحي في مصر

أعلنت السلطات المصرية، أن 17 شخصاً بينهم أجانب لا يزالون في عداد المفقودين، بعد إنقاذ 28 شخصاً إثر غرق مركب سياحي في البحر الأحمر، أمس.

وأوضحت محافظة البحر الأحمر، في بيان، أن المركب أرسل نداء استغاثة عند الساعة الخامسة والنصف صباحاً، وكان يقل 45 شخصاً، هم 31 سائحاً من جنسيات مختلفة و14 من أفراد الطاقم.

وأشارت إلى أن المركب، وهو اليخت السياحي «سي ستوري»، أبحر الأحد في رحلة غطس تستمر أياماً، من بورت غالب، إلى غاية 29 نوفمبر الجاري، وكان من المقرر عودته إلى مارينا الغردقة.

وأوضح محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي أن عمليات البحث والإنقاذ تشارك فيها فرقاطة وطائرات عائدة للقوات المسلحة المصرية، مشيراً إلى أن «فرق الإنقاذ تعمل على مدار الساعة لضمان سرعة إنجاز المهام، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمان».

وتشير المعلومات الأولية إلى غرق المركب السياحي بمنطقة شعب سطايح شمال مدينة مرسى علم.