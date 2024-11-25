مصر: العثور على ناجين في حادث غرق اللانش السياحي

أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، في مصر، العثور على بعض الناجين من حادث غرق اللانش السياحي "سي ستوري" في منطقة الغدير بوادي الجمال، مؤكدًا استمرار عمليات البحث المكثفة بالتنسيق مع القوات البحرية والقوات المسلحة.

وأوضح المحافظ، في تصريح ورد على صفحة المحافظة على موقع فيسبوك اليوم: أن طائرة البحث والإنقاذ تمكنت من نقل بعض الناجين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما تم تأمين باقي الناجين في الموقع إلى حين وصول الفرقاطة "الفاتح" لنقلهم إلى بر الأمان.

وأشار اللواء حنفي إلى أن المحافظة تتابع عن كثب سير العمليات على مدار الساعة، مع استمرار الطائرة والوحدات البحرية في البحث عن المفقودين.

وأصدر محافظ البحر الأحمر في وقت سابق اليوم توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للتعامل مع حادث غرق اللانش السياحي "سي ستوري" وعلى متنه31 من السياح من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى طاقم مكون من 14 فردًا.