الرئيس المصري يعين أشرف زاهر وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي





أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين الفريق أول أركان حرب أشرف سالم زاهر وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي خلفا للفريق أول أركان حرب عبد المجيد صقر.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية إن الرئيس المصري استقبل اليوم الفريق أول عبد المجيد صقر والفريق أول أشرف سالم زاهر وذلك في إطار حركة التغييرات الوزارية التي تستهدف تعزيز كفاءة الأداء داخل مؤسسات الدولة ودعم جهود التطوير والتحديث في القطاعات الحيوية.

شغل الفريق أول أشرف سالم زاهر منصب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية وأشرف على تطوير منظومة التعليم والتدريب بالكليات العسكرية وتحديث البرامج الاكاديمية والتدريبية بما يواكب النظم العسكرية الحديثة ويسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على تحمل المسؤولية.

وشهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية المصرية أداء نائب رئيس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء الجدد اليمين الدستورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.