بالأسماء.. التعديل الوزاري الجديد في مصر

أقر مجلس النواب المصري اليوم الثلاثاء، التعديل الوزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، عقب جلسة عامة خصصت لمناقشة التعديل واعتماده رسميا.

وجاء التشكيل الوزاري بعد التعديلات الأخيرة كما يلي:

ـ الدكتور حسين عيسى نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية

ـ خالد عبد الغفار وزير للصحة

ـ كامل الوزير وزيرا للنقل

ـ الدكتور منال عوض وزيرا للتنمية المحلية والبيئة

ـ الدكتور بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية والتعاون الدولى وشؤون المصريين في الخارج

ـ الدكتور محمد فريد وزيرا للاستثمار

ـ الدكتور عبد العزيز قنصوة وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

ـ المهندسة راندة المنشاوي وزيرا للإسكان

ـ المهندس رأفت عبد العزيز وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ـ ضياء رشوان وزيرا للإعلام

ـ اللواء صلاح سليمان وزيرا للدولة للإنتاج الحربي

ـ المستشار هانى حنا عازر وزيرا للمجالس النيابية

ـ المستشار محمود حلمى الشريف وزيرا للعدل

ـ جيهان زكي وزيرا للثقافة

ـ الدكتور أحمد محمد توفيق رستم وزيرا للتخطيط

ـ حسن الرداد وزيرا للعمل

ـ جوهر نبيل وزيرا للشباب والرياضة

ـ المهندس خالد هاشم على ماهر وزيرا للصناعة

ـ السفير محمد أبو بكر نائبا لوزير الخارجية للشئون الإفريقية

ـ وليد عباس نائبا لوزير الإسكان للمجتمعات العمرانية

ـ أحمد عمران نائبا لوزير الإسكان

ـ سمر محمود عبد الواحد إبراهيم نائبا لوزير الخارجية للتعاون الدولي