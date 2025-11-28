«قمة البحرين».. تعزيز مسيرة وتأكيد وحدة مصير

تتأهب مملكة البحرين لاستضافة القمة الخليجية الـ46 الأسبوع المقبل، من أجل وحدة الصف وترسيخ الأخوّة، وسط آمال في أن القمة خطوة مهمة على طريق تعزيز مسيرة دول المجلس، ودعم جهود التعاون في مختلف المجالات، وتلبية آمال شعوب الدول الأعضاء نحو مزيد من التقدم والنماء والازدهار، وضرورة تعزيز العمل العربي المشترك والتضامن لمواجهة التحديات.

وينتظر أن تناقش قمة المنامة عدداً من الملفات الرئيسية على وقع تحولات متعددة في المنطقة والعالم، والتي تتنوع بين المواضيع الاقتصادية والسياسية والأوضاع الأمنية ومكافحة الإرهاب.

ومن المتوقع أن تبحث القمة عن تسويات سلمية لأزمات المنطقة. وتزينت شوارع العاصمة البحرينية المنامة، بعبارات الترحيب بقادة دول مجلس التعاون الخليجي الذين رفعت صورهم في الميادين وعلى عدد من المباني الحكومية، في رسالة تأكيد على التضامن الخليجي والمصير المشترك.