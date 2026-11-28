استدعت وزارة الخارجية في مملكة البحرين، اليوم، السفير اللبناني لديها هادي هاشم، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على انعقاد لقاء في بيروت تضمن ادعاءات باطلة وتصريحات مسيئة للبحرين وسلطتها القضائية، فيما استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية تلك المواقف والعبارات التي صدرت عن هذا اللقاء، مؤكدة أنها لا تعبر عن موقف الدولة اللبنانية أو سياستها.

وأفادت وكالة أنباء البحرين بأن السفير الشيخ عبدالله بن علي آل خليفة، مدير عام العلاقات الثنائية بالخارجية البحرينية، أكد خلال استقباله السفير اللبناني وتسليمه المذكرة رفض المملكة القاطع لما صدر في اللقاء باعتباره تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية، مطالبا الجهات اللبنانية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه اللقاءات، وجدد حرص المملكة على علاقاتها الأخوية مع الجمهورية اللبنانية.

من جهتها، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن وزارة الخارجية والمغتربين أوضحت في بيان أن اللقاء الذي عقد لم يكن رسميا، ولم تشارك الحكومة اللبنانية في تنظيمه أو الدعوة إليه أو رعايته، مشددة على التزام الحكومة بمواصلة العمل لتنفيذ تعهد البيان الوزاري للحكومة بألا يكون لبنان منصة للتهجم على الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة.

وجددت الخارجية اللبنانية احترامها الكامل لسيادة مملكة البحرين واستقلالها وسلامة أراضيها ومؤسساتها، وحرصها على عدم التدخل في شؤونها الداخلية أو في عمل سلطاتها القضائية، مؤكدة تمسكها بعلاقات الأخوة والاحترام المتبادل وصونها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.